Apre il sito ufficiale di Naruto: visual e artwork per il 20° anniversario dell'anime

Il 3 ottobre del 2002 in Giappone debuttava il primo episodio dell’anime di Naruto. A distanza di vent’anni esatti da questa ricorrenza apre il sito ufficiale dell’opera, in cui i fan possono trovare la lista degli eventi, delle saghe e numerose immagini celebrative.

Per il 20° anniversario dell’anime di Naruto Studio Pierrot ha realizzato la clip Road of Naruto, un video riassuntivo di tutti gli eventi più importanti dello shonen creato da Masashi Kishimoto realizzato con lo stile grafico di Boruto: Naruto Next Generations. Ma questo non è stato l’unico progetto arrivato per omaggiare l’esordio della serie anime.

Sul sito ufficiale, disponibile anche in lingua italiana, troviamo ben tre key visual inedite e uno sketch realizzato per l’occasione dal maestro Kishimoto. Trovate le suddette immagini nel post condiviso dalla pagina specializzata @ilsettimohokage.

Il primo poster raccoglie tutto il meglio della prima serie di Naruto. Vediamo ad esempio lo scontro epico con Gaara, i due iconici villain Zabuza e Haku, e il combattimento tra Orochimaru e il Terzo Hokage. La seconda visual è invece incentrata sulla parte iniziale di Naruto Shippuden. In questa immagine, con in primo piano l’abbraccio tra Sasuke e Naruto, vediamo a sinistra la battaglia tra Sakura e Sasori, e a destra la Saga di Hidan e Kakuzu. La parte alta è invece dedicata all’epico scontro tra Itachi e Sasuke, e a quello tra Jiraiya e le Sei Vie di Pain.

L’ultimo poster promozionale è incentrato sulla Quarta Guerra Ninja. Vediamo dunque i villain Obito e Madara, trasformati in Juubi della Decacoda, e Kaguya Ootsutsuki. Nella parte più inferiore vediamo la riunione dello storico Team 7, e Minato, Kushina e Itachi al fianco di Naruto e Sasuke.

Lo sketch del sensei Kishimoto ritrae Naruto impegnato nella Tecnica Superiore della Moltiplicazione del Corpo. Ognuno dei cloni rappresenta il protagonista nelle fasi principali della sua vita:, il Naruto bambino della prima parte, quello adolescente di Shippuden e quello adulto e ormai Hokage di Boruto. Nel messaggio che accompagna il disegno l’autore invita i fan a restare sintonizzati per non perdere i prossimi progetti in arrivo per il 20° anniversario dell’anime di Naruto.