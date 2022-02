Aquaman, arriva l'horror psicologico pensato per un pubblico adulto

DC Comics annuncia Aquaman: Andromeda, miniserie fuori continuity pubblicata sotto l'etichetta Black Label pensata per un pubblico adulto. Gli autori Ram V e Christian Ward metteranno in scena un racconto che vedrà Arthur Curry protagonista di una storia di genere horror psicologico.

Mentre la serie team up Aquamen si appresta a partire, Arthur Curry si prepara ad una dura prova. "Nelle profondità dell'Oceano Pacifico, alla massima distanza possibile dalla terra, si trova Point Nemo: il cimitero delle astronavi", recita la sinossi pubblicata da DC Comics. "Sin dagli albori della corsa allo spazio, le nazioni del mondo hanno affondato lì le loro vetture spaziali, sul silenzioso fondale marino. Ma c'è qualcos'altro a Point Nemo. Una struttura non realizzata dall'uomo. E questa struttura sembra essersi... Risvegliata".



"Ho dato uno sguardo a tutto ciò che è stato pubblicato in passato per assicurarmi di presentare un concept che fosse fresco e inedito", racconta Ram V ai microfoni di CBR. "Ovviamente, ci sono state un sacco di grandi storie. In generale, le avventure di Aquaman presentano sempre elementi magici e fantasy. Volevo vedere se fosse possibile introdurre un nuovo genere e farlo funzionare. Lo classifico come un horror sci-fi che presenta un dramma con al centro personaggi umani messi in situazioni di pressione metaforica ma anche letterale".



Aquaman: Andromeda #1 (di 3) verrà pubblicato negli Stati Uniti il 7 Giugno 2022. In calce, oltre alla cover del numero, proponiamo anche alcune tavole di preview che permettono di ammirare l'impressionante stile di Christian Ward. Per quanto riguarda le storie in-continuity, Aquaman potrebbe passarsela meglio: DC Comics ha infatti annunciato la morte della Justice League.