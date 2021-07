Aquaman: un cosplay di Mera mozzafiato, le foto di Armored Heart

I fumetti DC Comics sono tanti ma, per diversi anni, sono stati davvero in pochi al centro dell'attenzione. Gli eroi principali sono sempre stati Batman, Superman e Wonder Woman, ma con l'arrivo dell'universo seriale e cinematografico di DC Comics molti altri sono riusciti a conquistarsi un posto sotto i riflettori, come Aquaman.

L'atlantideo è uno dei membri più noti della Justice League, con la quale ha affrontato notevoli minacce cosmiche. Ma quando poi torna nella sua casa, ad affiancare Aquaman ci sono altri personaggi, come Mera. La principessa dai capelli rossi e il costume verde ha fatto diverse apparizioni nel mondo DC Comics con vari volti, da quello di Elena Satine in Smallville al più recente di Amber Heard in Aquaman.

Ci sono anche varie cosplayer che hanno vestito i panni dell'eroina marina, come ha fatto negli scorsi mesi l'italiana Himorta. Negli ultimi giorni però anche la cosplayer Kirstin, in arte Armored Heart, ha proposto la sua versione della principessa. In un post Instagram che ha velocemente raggiunto i 10000 like e che potete vedere in basso, il cosplay di Mera di Kirstin mostra tutto il lavoro effettuato per riprodurre fedelmente il personaggio. I dettagli sembrano essere praticamente perfetti, la vedreste bene in un film di Aquaman?