Aquaman: un cosplay di Mera solleva le acque nella foto della russa Mira Ladovira

Anche Aquaman, dopo una lunga gestazione, è diventato un film. Con Jason Momoa e Amber Heard, la pellicola targata Warner Bros ha ottenuto un discreto successo che ha avuto l'effetto di portare al rinnovo il progetto cinematografico e ha reso ancora più famosi i personaggi dei fumetti, portando così a un maggiore interesse su questo universo.

Mentre il volto maschile del film è stato per l'appunto Jason Momoa, ex attore di Game of Thrones, Mera è stata interpretata da Amber Heard. Pur non essendo stata la prima a interpretare questo personaggio di Aquaman sugli schermi, la sua versione al momento è la più famosa su internet e per questo è stata presa a modello da varie cosplayer.

Mira Ladovira, nota cosplayer che ha dato un grande contributo all'universo di The Witcher con diversi cosplay di Triss Merigold, ha deciso di indossare il costume verde acqua fatto di scaglie per interpretare Mera in un cosplay. Le acque si alzano mentre i capelli rossi fiammanti ondeggiano in questa foto marina, mentre il costume simile a quello visto nel film di Aquaman la aiuta a confondersi con l'ambiente circostante.

Cosa ne pensate di questo costume?