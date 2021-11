Aquaman: DC Comics annuncia uno speciale team-up nella serie Aquamen

Il 2021 rappresenta un anno piuttosto rilevante nella storia editoriale del supereroe degli abissi Aquaman. Dopo aver celebrato gli 80 anni del Re di Atlantide infatti, la casa editrice DC Comics ha annunciato una speciale serie che vedrà uno speciale team up tra Arthur Curry e Jackson Hyde, dal titolo Aquamen.

DC ha infatti affidato agli sceneggiatori Chuck Brown e Brandon Thomas, e all'artista Sami Basri, l'arduo compito di confezionare una serie dedicata ai due protettori degli oceani. Curry e Hyde si riuniranno per far luce su una cospirazione che minaccia sia il regno di Atlantide che il mondo di superficie, e incroceranno spesso il loro cammino con altri membri della famiglia Aquaman, come Mera, Tula, Tempest, e il villain Black Manta, padre dello stesso Hyde.

Andrea Shea, editor della DC Comics che aveva già anticipato qualcosa ai fan tramite Twitter, ha informato gli appassionati che nella storia emergerà una grande motivazione da parte di uno dei personaggi, una svolta che potrebbe avere importanti conseguenze per il futuro dell'universo narrativo di Aquaman. In calce potete vedere la cover ufficiale, firmata da Travis Moore, del primo volume di Aquamen, in arrivo il 22 febbraio 2022.

