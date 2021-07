Aquaman: DC Comics celebra gli 80 anni del Protettore degli Oceani con un volume speciale

Ad agosto 2021 il Protettore degli Oceani di casa DC Comics compirà 80 anni dalla prima pubblicazione, e per celebrare un traguardo così rilevante è stato presentato un volume speciale di 100 pagine, con diverse variant cover, che conterrà numerose storie celebrative realizzate da alcuni degli artisti più rilevanti della storia di Aquaman.

L'albo antologico Aquaman 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular ripercorrerà alcuni degli aspetti più importanti della storia del personaggio, apparso per la prima volta nel volume More Fun Comics #73, pubblicato nel novembre del 1941. Inoltre, per rendere ancora più importante l'evento, DC Comics ha presentato ben 8 cover differenti, di cui trovate un'anticipazione in calce, ciascuna delle quali caratterizzata da uno stile che rappresenta lo stile di quella specifica decade che intende ricoprire.

Il volume conterrà ben 10 storie differenti, scritte da celebri sceneggiatori quali Geoff Johns, Cavan Scott, Dan Jurgens, Brandon Thomas e disegnate da artisti della caratura di Trung Le Nguyen, Paul Pelletier, Pop Mhan, e Tom Derenik. Attualmente è stata rivelata la trama di uno dei racconti. Ambientato nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, The Rhine Maidens, mostrerà Aquaman e sua moglie Mera alle prese con una minaccia per il mondo sottomarino.

