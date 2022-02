Aquaman, DC rende canonica una delle location del film Zack Synder's Justice League

Sulle pagine di Aquaman: The Becoming #6, DC Comics ha inserito un simpatico easter egg per i fan del DCEU, introducendo ufficialmente nell'universo fumettistico una delle location viste nel film Justice League di Zack Snyder, rendendola canonica.

Aquaman: The Becoming vede come protagonista Jackson Hyde, personaggio destinato a diventare il nuovo Protettore degli Oceani, che sarà tra i futuri protagonisti della nuova serie Aquamen insieme ad Arthur Curry.



Proprio quest'ultimo, in The Becoming #6, decide di fare una chiacchierata con il padre di Jackson, che altri non è che Black Manta, uno degli acerrimi nemici di Aquaman. La particolarità di questa chiacchierata però è data dal luogo d'incontro scelto da Arthur Curry: si tratta del pub situato in Islanda visto nel film Justice League.



La scena del pub, già presente nella versione del film curata da Joss Whedon, è stata estesa dalla Snyder Cut, che è scesa un po' più nei dettagli nel rapporto tra Aquaman e i residenti di questo villaggio islandese, che vedono nel loro protettore Arthur Curry quasi una divinità.



L'introduzione di questa location nei fumetti è però solo un omaggio fatto da Brandon Thomas, Serg Acuna e Diego Olortegui, autori di Aquaman: The Becoming #6, alla pellicola diretta da Zack Snyder e difficilmente questa località andrà ad avere un ruolo di rilievo tra le storyline future dedicate al Protettore degli Oceani.



In ogni caso, presto Arthur Curry sarà protagonista di un horror psicologico dedicato ad un pubblico adulto in Aquaman: Andromeda, miniserie in arrivo a Giugno.