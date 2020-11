Aquaman: l'eroe e Mera protagonisti di un felice matrimonio

Le ultime pagine di Aquaman di Kelly Sue DeConnick hanno finalmente mostrato ai fan il lieto evento tanto atteso, ovvero il matrimonio tra Arthur e Mera. Andiamo a vedere come si è svolto.

Nelle recenti pagine della storia i due protagonisti di Aquaman hanno avuto una figlia e sono stati partecipi di svariati eventi che hanno visto l'eroe andare nel panico e la futura moglie ucciderlo accidentalmente. Fortunatamente nel numero 65 della serie possiamo lasciarci alle spalle questi racconti, che hanno trovato il modo di risolversi, per osservare i nostri prendere parte al felice matrimonio.

In seguito alla battaglia di Atlantide Arthur e Mera possono finalmente vivere una vita tranquilla con la loro bambina Andy. Ad un tratto però i due vanno in soccorso di una nave che, una volta raggiunta, la donna scopre trasportare alcune delle sue amiche vestite da damigella. Anche la creatura che ha attaccato la nave si rivela essere l'amico Tristram Maurer, ma non è l'unico, sono infatti presenti molti dei loro compagni compresa la Justice League. Tutti quanti sono stati riuniti per festeggiare il ritorno di Aquaman che, approfittando della loro presenza, propone a Mera di trasformare l'evento nel loro matrimonio. Il capitolo si conclude quindi coi due giovani sposati da Tristram nella speranza che possano continuare a vivere felici.

Cosa ne pensate di questo evento? L'avete letto? Vi è piaciuto? scrivetecelo nei commenti? Nel frattempo vi lascio un fantastico cosplay di Mera da Aquaman.