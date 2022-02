Aquaman e Flash, i due eroi DC uniscono le forze in una nuova miniserie: Voidsong

In occasione dell'evento virtuale ComicsPro, DC Comics ha annunciato Aquaman & The Flash: Voidsong, una miniserie in tre numeri che racconterà un'avventura team-up tra i due supereroi della Justice League che presto torneranno al cinema con i film The Flash e Aquaman and the Lost Kingdom.

Aquaman & The Flash: Voidsong sarà scritta da Collin Kelley e Jackson Lanzing, mentre Vasco Georgiev e Rain Beredo si occuperanno delle illustrazioni. In Voidsong, la Terra verrà invasa da una specie aliena che cercherà di privare il pianeta della sua energia cinetica, lasciando la popolazione paralizzata. Flash e Aquaman si salveranno dall'attacco, e rappresenteranno l'ultima speranza di salvezza della Terra.



I due eroi, che hanno ben poco in comune e che raramente hanno collaborato al di fuori delle missioni insieme alla Justice League, dovranno quindi collaborare per salvare i loro cari e il mondo intero contro una minaccia apparentemente insormontabile.



Aquaman & The Flash: Voidsong #1 sarà un numero introduttivo over-size da 56 pagine, e verrà pubblicato in territorio americano il 21 Giugno 2022. La main cover del numero sarà realizzata da Jay Anacleto, ma sarà disponibile anche una variant cover ad opera di Vasco Georgiev. La miniserie verrà pubblicata con cadenza mensile.



Presto, Aquaman sarà protagonista di un fumetto a tinte horror pensato per un pubblico adulto, mentre il nuovo costume di Ezra Miller in Flash è stato svelato dal fumetto prequel del film.