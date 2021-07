Aquaman e Freccia Verde uniti in Deep Target, nuova miniserie edita da DC Comics

Il 2021 ha rappresentato un anno fondamentale nella storia di Aquaman e Freccia Verde, in quanto i due supereroi della DC Comics hanno festeggiato il loro 80esimo anniversario. La prima apparizione dei due personaggi risale ai racconti contenuti in More Fun Comics #73, e sembra che per lo speciale traguardo torneranno in un epico team up.

È stato proprio lo scrittore Brandon Thomas a comunicare tramite il post riportato in calce un nuovo progetto edito da DC Comics, la miniserie composta da sette volumi Aquaman/Green Arrow: Deep Target. Come specificato dallo stesso sceneggiatore, Arthur Curry e Oliver Queen saranno impegnati in una spettacolare avventura che potrebbe avere importanti conseguenze nel multiverso. Il primo volume, di cui trovate anche le due cover di Marco Santucci e InHyuk Lee in fondo, arriverà sugli scaffali ad ottobre.

Ai testi di Thomas sono stati affiancati gli straordinari disegni di Ronan Cliquet, con i colori di Ulises Arreola. Attualmente non sono trapelate altre informazioni riguardo lo sviluppo narrativo di Deep Target, anch’essa parte delle numerose iniziative promosse per rinnovare il multiverso DC, e diretta conseguenza dell’evento Infinite Frontier. Attualmente non sono trapelate altre informazioni riguardo gli sviluppi narrativi, ma l’opera sarà l’ultimo lavoro di Thomas sul personaggio di Freccia Verde, fattore che potrebbe portare ad interessanti cambiamenti nella vita dell’arciere.

Ricordiamo che DC Comics ha dato il benvenuto ad un personaggio di Arrow nei fumetti, e vi lasciamo ad un sensuale cosplay della principessa Mera.