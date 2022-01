Aquaman, ecco nuove immagini dei protagonisti della nuova serie

La nuova serie a fumetti dedicata ai protettori dei sette mari, si appresta a iniziare: Aquamen #1 debutterà a Febbraio, e per celebrare l'evento, DC Comics ha pubblicato diverse tavole di preview, oltre ai character design dei protagonisti, compreso Jackson Hyde, il nuovo Aquaman.

Aquamen vedrà infatti la presenza di due Protettori degli oceani: oltre ad Arthur Curry, personaggio interpretato da Jason Momoa nei film in live action (qui la nostra recensione di Aquaman), ci sarà anche Jackson Hyde, un Aquaman nero. Non è un caso, infatti, che DC Comics abbia deciso di lanciare Aquamen proprio durante il Black History Month, ricorrenza statunitense che celebra la storia della popolazione nera.



"Quando un bombarolo suicida si rivela essere un agente Atlantideo sotto copertura, gli Aquamen - Arthur Curry e Jackson Hyde - iniziano ad indagare", recita la sinossi pubblicata da DC Comics. "Scopriranno presto che la tragedia non è stata orchestrata da un singolo individuo, ma è l'inizio di una pericolosa reazione a catena... E il fulcro di un'esplosiva cospirazione Altantidea!".



Aquamen #1, scritto da Chuck Brown e Brandon Thomas, e illustrato da Sami Basri e Adriano Lucas, verrà pubblicato negli Stati Uniti il 22 Febbraio 2022. Oltre ad una main cover a cura di Travis Moore e Adriano Lucas, è prevista la pubblicazione di altre quattro variant cover, ad opera di Jim Lee & Alex Sinclair, Nick Robles, Kael Ngu e Alexis Franklin.



Pubblichiamo tutte le cover nella gallery in fondo all'articolo, che comprende anche le tavole di preview e i character design dei protagonisti. Nel frattempo, Jason Momoa si mostra in uno scatto per la fine delle riprese di Aquaman 2, che dovrebbe uscire a Dicembre 2022.