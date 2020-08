Aquaman: la principessa Mera in un sexy cosplay dell'italiana Himorta

Aquaman è arrivato in 4K lo scorso anno, dopo averci intrattenuti al cinema con la prima avventura standalone con Jason Momoa protagonista. Anche chi non legge i fumetti ora sa chi è Arthur Curry, il nuovo re di Atlantide, e anche chi è stato al suo fianco per tutta la durata della pellicola hollywoodiana.

Uno dei personaggi presenti nel film, e naturalmente già conosciuto a chi si intende dei fumetti di Aquaman, è la principessa Mera. Nella pellicola è stata interpretata da Amber Heard che non poteva non regalarci un personaggio bello e seducente. Insieme ad Aquaman combatterà per restituire al trono il vero sovrano di Atlantide.

L'italiana Himorta, nota nel settore dei cosplay, ha deciso di dedicare un cosplay a Mera per omaggiare l'evento DC Fandome che si è tenuto lo scorso sabato. Nella foto in basso possiamo vedere la cosplayer italiana con in dosso il famoso vestito verde molto attillato e che riprende come pattern le scaglie di un pesce, accompagnato da alcuni dettagli dorati sulle braccia e il basso ventre, mentre i capelli rossi spiccano nell'immagine e incorniciano il volto di Himorta. Vi piace questo cosplay a tema Aquaman?

Aquaman tornerà sugli schermi degli appassionati grazie alla Snyder Cut della Justice League.