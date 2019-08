Aquaman: scopriamo la nuova ed inquietante versione di Black Manta

Il film con protagonista Jason Momoa ha fatto conoscere il personaggio di DC Comics ad un pubblico più ampio. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere l' intervista all'autore di una copertina di Aquaman. Nel numero 51 della serie di fumetti dedicata ad Arthur Curry potremo fare la conoscenza di una nuova versione di Black Manta.

Anche il villain della serie è stato avvicinato da Lex Luthor, il quale dopo essere riuscito ad ottenere un incontro con Manta, inizia a parlargli del padre sconfitto. Ovviamente questo non fa altro che arrabbiare il suo interlocutore, ma nelle pagine successive capiamo i motivi di questi riferimenti: per aiutarlo a vincere contro Aquaman, l'avversario di Superman decide di regalargli un'armatura mecha. Al suo interno è presente anche un'intelligenza artificiale con tutte le esperienze e le conoscenze del padre di Black Manta.

Nel frattempo Aquaman è impegnato a fare da maestro al suo aiutante Aqualad, ma l'addestramento del giovane verrà interrotto dalla comparsa dell'arcinemico di Arthur Curry. Come saprete Lex Luthor è impegnato a potenziare gli avversari di tutti i supereroi, nell'evento DC dal titolo "Year of the Villain".

Riusciranno i due supereroi a sconfiggere questa nuova versione di Black Manta? Lo scopriremo nel numero 52 della serie, nel frattempo potremo trovare Drew Van Acker nei panni di Aqualad in Titans 2.