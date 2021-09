Aquaman: un volume celebrativo per gli 80 anni del Re di Atlantide

Come anticipato nel mese di luglio 2021, DC Comics ha celebrato gli 80 anni di Aquaman un volume speciale , al quale hanno collaborato molti autori e disegnatori celebri nel mondo dei comics, firmando importanti storie incentrate sui diversi membri che ormai costituiscono la grande famiglia del Re di Atlantide.

In Aquaman 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular saranno infatti presenti 11 storie brevi ed autoconclusive realizzate ad hoc per il volume in questione, e tutte caratterizzate da temi precisi e soprattutto da stili particolari. Da disegni che ricordano le Golden e Silver Age, come se fossero uno straordinario tributo alle prime avventure di Aquaman, fino a idee riguardo sviluppi futuri, concretizzate con uno stile moderno, gli artisti che hanno confezionato questi racconti hanno cercato di coinvolgere molti personaggi importanti nella storia di Arthur Curry.

Incontri importanti con altri Re di Atlantide, anticipazioni e prologhi delle due serie in uscita, interessanti flashback, e soprattutto approfondimenti delle relazioni tra vari personaggi sono alcuni degli aspetti ricorrenti nelle trame ideate da Jeff Parker, Geoff Johns, Brandon Thomas e molti altri autori che nel corso degli anni hanno reso Aquaman una delle icone della DC Comics.

Nel racconto conclusivo l'intera Aqua-family viene riunita, essendo riconosciuta da tutti gli autori come uno degli aspetti fondamentali della serializzazione odierna del supereroe, nata in seguito alla brillante rune scritta da Kelly Sue DeConnick.

