Aquatope of White Sand debutta l'8 luglio: trailer e dettagli sul nuovo anime originale

Lo studio di animazione P.A. Works, già conosciuto per aver lavorato su anime del calibro di Angel Beats! e Charlotte, è recentemente tornato a mostrare Aquatope of White Sand, un nuovo anime originale diretto da Toshiya Shinohara e in uscita l'8 luglio 2021. I primi rumor parlano di una serie da due cour, per un totale di 24/25 episodi.

Il progetto originale è stato annunciato poco dopo la conclusione di The Day I Became a God, e a quanto pare sarà l'unico anime del 2021 firmato P.A. Works. Per il momento lo studio ha solo confermato che sarà una storia "per ragazzi" e che le protagoniste Kukuru Misakino e Fuuka Miyazawa saranno doppiate da Miku Ito (Miku Nakano in The Quintessential Quintuplets) e Rikako Aida (Riko Sakarauchi in Love Live!).

P.A. Works ha descritto così la trama dell'anime: "Kukuru Misakino, una studentessa liceale di 18 anni, lavora part-time al Gama Gama Acquarium di Okinawa, a un'ora di distanza dalla città di Naha. L'acquario nasconde un segreto che pochi conoscono: a volte, infatti, sembra si possa vedere qualcosa di misterioso. Un giorno Kukuru incontra Fuuka, una ragazza fuggita da Tokyo dopo che il suo sogno di diventare una idol è andato in frantumi. Fuuka chiede di poter lavorare all'acquario, e dopo qualche giorno, le due iniziano a indagare sul segreto che si cela in questo strano edificio".

