Araki sta lavorando a JOJO LANDS da anni: la data di sviluppo di Jojo parte 9

Da pochi giorni in Giappone ha visto la fine Jojolion, ottava parte de Le Bizzarre Avventure di Jojo. La pubblicazione in formato capitoli sulla rivista seinen Ultra Jump è durata oltre 10 anni, un numero considerevole che ha reso l'ottava parte la più lunga. Ma ora sembra già essere tutto pronto per la nona parte JOJO LANDS.

Hirohiko Araki aveva già in mente da anni di continuare con almeno una nona parte, rivelandolo in varie interviste. Però con l'annuncio dato in concomitanza con la conclusione di Jojolion sono stati rimossi tutti i dubbi. Tra qualche mese, JOJO LANDS esordirà su Ultra Jump. Al momento non è noto ancora quale sarà l'argomento principale della storia né i suoi personaggi, ma sappiamo comunque che Hirohiko Araki ha da tempo in mente come comportarsi nella prossima serializzazione.

Nel lontano febbraio 2004, la Shueisha preparò un'intervista con Hirohiko Araki. All'epoca il mangaka si stava cimentando sulle fasi iniziali di Steel Ball Run, settima serie di Jojo. Alla domanda se avesse già pensato al futuro di Jojo, rispose: "Esatto. Ho già un percorso generale tracciato per ogni storia fino alla parte 9. Anche se dico parte 9, non vuol dire che sarà un prosieguo di Steel Ball Run. Questa non è una saga come Star Wars. La tematica e la struttura narrativa saranno completamente diverse."

Araki quindi ha da tempo le idee ben chiare su JOJO LANDS. La nona parte di Jojo ha quindi una struttura da ben 17 anni. Non resta che aspettare qualche mese per JOJO LANDS e capire come si evolverà la nuova storia del mangaka.