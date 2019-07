Araki rivela il tema principale di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo

Dopo oltre sei mesi di trasmissione, la storia di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo, quarta stagione animata della dinastia Joestar, sta per concludersi. Infatti, il 28 luglio arriverà l'ultimo speciale episodio di Jojo 4 che porterà a conclusione la scalata di Giorno Giovanna tra i ranghi dell'organizzazione criminale Passione.

L'autore del manga, Hirohiko Araki, ha presenziato come ospite all'Anime Expo 2019 di Los Angeles, rivelando alcuni particolari sulla natura di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo. Durante il JoJo panel, ha dato il suo parere sul tema principale che circonda questo mondo di gangster da lui creato. Secondo Araki, il tema principale di Vento Aureo è "uomini che vivono in un mondo criminale e come convivono con la morte".

Proprio la morte è un destino inevitabile, ma per alcuni è arrivato molto presto. Non solo tutti i nemici incontrati finora dal gruppo di Giorno e Bucciarati è morto in modo orribile e inaspettato, ma anche alcuni membri del gruppo stesso di protagonisti, più della metà, è andato incontro ad una fine prematura, considerato che sono tutti ragazzi neanche ventenni.

Nonostante la quinta storia ancora debba concludersi, i produttori hanno già parlato di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean, potenziale sesta serie che potrebbe arrivare già il prossimo anno. Ma prima dobbiamo gustarci l'ultima fase di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo che ha introdotto da poco il nuovo stand di Giorno Giovanna, Gold Experience Requiem.