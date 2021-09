Arcane: la serie Netflix dedicata a League of Legends si mostra in un nuovo trailer

Arcane la prima serie animata dedicata all'universo di League of Legends che arriverà in autunno sulla piattaforma di streaming Netflix, si è mostrata in un nuovo, breve, trailer che sembra aver anticipato tutti gli altri campioni che gli spettatori incontreranno durante la storia di Vi e Jinx.

Nel video disponibile in calce alla notizia, condiviso dalla pagina Twitter di Netflix Geeked, potete infatti vedere la presentazione di nove personaggi attraverso delle sequenze dove vengono inquadrati elementi di design a loro peculiari. L'unico di cui viene mostrato il volto è l'ultimo, il mietitore d'ombra Shieda Kayn.

Per quanto non siano stati rivelati i doppiatori, e non sia stata ancora definita una data d'uscita ufficiale del progetto, i fan hanno immediatamente cercato di indovinare quali siano i campioni coinvolti, oltre naturalmente alle due protagoniste Vi e Jinx, prime ad apparire nel trailer. Inoltre va ricordato che Netflix ha annunciato l'evento TUDUM per il prossimo 25 settembre, all'interno del quale tra le novità di alcune delle serie più attese, come The Witcher 2 e Stranger Things 4, avrà anche il suo spazio dedicato Arcane.

Cosa ne pensate di questo breve trailer? Vi aspettavate un approfondimento anche su altri personaggi della lore di Runeterra? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. In attesa delle prossime informazioni vi lasciamo al primo trailer ufficiale della serie Arcane.