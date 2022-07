Da Arcane a Star Wars Visions: le nomination agli Emmy Awards 2022

Il 13 settembre 2022 si terrà la 74esima edizione degli Emmy Awards, e come avviene ogni anno, sono stati rivelati i candidati per tutte le categorie, tra cui anche le due per il settore dell’animazione. Scopriamo quali sono i progetti ritenuti più interessanti, e dall’alto valore produttivo, che potrebbero aggiudicarsi premi tanto prestigiosi.

Attualmente nella lista di categorie relative all’ambito animazione, che rientrano nei Primetime Creative Arts Emmy Awards, si trovano “Miglior Serie Animata” e “Miglior Programma o Corto Animato”. Per la prima categoria sono stati nominati

Bob’s Burgers

I Simpson

Rick e Morty

Arcane

What If…?

Mentre i primi tre sono praticamente onnipresenti da diversi anni, è interessante notare come Arcane, di Riot Games e Fortiche Production, elogiata sia dagli appassionati del MOBA League of Legends che da chi non si è mai avvicinato al gioco per l’incredibile qualità delle animazioni e dell’art direction, e What If…? di Marvel Studios siano state capaci di raggiungere traguardi e palcoscenici così importanti.

Mentre, per la categoria riguardanti serie antologiche animate o corti animati i candidati sono:

Love, Death, + Robots

Robot Chicken

Star Wars: Visions

The Boys Presents: Diabolical

Lisa ti presento Billie

Disney torna anche in questa categoria con Star Wars: Visions, progetto interessante che ha richiesto il coinvolgimento di ben sette studi d’animazione giapponesi, così come Gracie Films e 20th Century Fox col cortometraggio di 3 minuti Lisa, ti presento Billie. Fateci sapere cosa ne pensate di queste candidature nei commenti.