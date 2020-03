Quali archi narrativi adatterà My Hero Academia stagione 5?

Stanno per giungere al termine i 25 episodi della stagione 4 di My Hero Academia. Dopo averci presentato i Big Three e un nuovo gruppo di cattivi, Izuku si è trovato di fronte a un personaggio filler nel primo episodio per poi essere lanciato in un arco narrativo che ha occupato la prima parte di stagione.

Adesso l'eroe protagonista di My Hero Academia deve affrontare il villain Gentle Criminal e l'aiutante La Brava, prima di lasciare spazio ai festeggiamenti per il Festival Culturale e un breve arco conclusivo che si terrà con gli ultimi due episodi della stagione. Ma i fan pensano già al futuro e a tutto il materiale che il manga ha ancora da adattare.

Cosa comporrebbe una stagione 5 di My Hero Academia? Ovviamente, riprenderebbe lì da dove si interromperà questa quarta stagione, ovvero dallo scontro di Endeavor e Hawks. Messo da parte questo frangente, la storia ci porterebbe verso la stagione invernale con un'importante battaglia tra studenti, mettendo in scena lo scontro a squadre tra classe 1-A e 1-B.

Questo arco narrativo potrebbe essere compreso nei primi 12 episodi, mentre subito dopo si avrebbe l'inizio dell'arco "My Villain Academia", incentrato su Tomura Shigaraki e il suo gruppo di criminali. Infine, gli ultimi episodi della stagione 5 di My Hero Academia si baserebbero sull'allenamento che il terzetto formato da Bakugo, Todoroki e Deku avrebbe sotto la guida di Endeavor. Pensate che la prossima stagione di My Hero Academia riuscirà ad adattare tutte e tre queste fasi o si spingerà anche oltre?