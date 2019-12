L'arco di Boruto: Naruto Next Generations ha creato un buco nella trama?

Il franchise di Naruto si è allargato nel 2015 con il film Boruto the Movie, lungometraggio che dava inizio alle avventure di Boruto Uzumaki. La storia ha poi avuto un proseguimento con l'anime e manga Boruto: Naruto Next Generations che, seppur narrando storie diverse, hanno la stessa base di partenza e un giorno potrebbero unirsi.

In questo nuovo stadio del franchise, è stato introdotto il misterioso potere del Karma. Introdotto già nelle prime fasi di Boruto: Naruto Next Generations in seguito allo scontro con Momoshiki Otsutsuki, nella storia dell'anime non ha avuto molto approfondimento, mentre nel manga è un potere centrale. Questo, manipolabile con molto allenamento, può essere sfruttato da Boruto e reagisce in particolare alla presenza degli Otsutsuki.

Il recente arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations ha portato nel passato Boruto, dove ha affrontato nuovamente Urashiki Otsutsuki, trasformato con un Rinnegan giallo. Non c'è stata però, in tutta questa saga, nessuna reazione da parte del Karma di Boruto, lasciando un grosso punto interrogativo sulla vera natura del potere.

Urashiki sembra non essere l'Otsusuki più alto nelle gerarchie, e ciò potrebbe essere una delle motivazioni per l'anime di Boruto: Naruto Next Generations di non inserire questo potere durante gli ultimi scontri. Cosa pensate dell'assenza del Karma nell'anime di Boruto: Naruto Next Generations, mentre nel manga è uno dei perni centrali sui quali sta girando la storia dell'opera?