L'arco finale di Naruto ha un grosso problema, ma gli voglio bene lo stesso

Italia 2 sta finalmente trasmettendo l'ultima tranche di episodi di Naruto Shippuden doppiati in italiano, con la più recente messa in onda che ha finalmente portato sui nostri schermi il duello finale che precede l'epilogo dell'opera di Masashi Kishimoto. Il coronamento di un arco finale che ha grossi problemi, ma rimarrà sempre emozionante.

Diciamo la verità, un po' tutti pensiamo che la saga di Pain rappresenta l'apice di Naruto. Sarebbe stata la chiusura perfetta di una storia che, fino a quel momento, aveva mostrato pochissime sbavature, forse nessuna degna di nota, tenendo conto del target a cui si rivolgeva.

Ovviamente c'era ancora moltissimo da raccontare e ce l'hanno dimostrato gli archi successivi. Ma è sotto gli occhi di tutti che la qualità, da quel momento in avanti, sia andata calando. Come mai? A mio parere il motivo sta nel fatto che l'autore, oltre alla difficoltà di dover superare un villain perfetto come Pain/Nagato, abbia innalzato troppo i livelli di potenza, spostando il focus dalle battaglie strategiche tra ninja a scontri sempre più spettacolari e giganteschi.

Tutto ciò, unito al fatto che la Quarta Guerra Mondiale Ninja ricicla un po' di asset già visti grazie al facile escamotage di vecchi nemici che tornano in vita, porta alla battaglia conclusiva, nella quale scopriamo che in realtà Obito non era che un burattino nelle mani di Madara, il quale era a sua volta manipolato segretamente dalla volontà di Kaguya.

Proprio l'incursione della Otsutsuki risulta forse l'elemento più forzato, che depotenzia parecchio il ruolo da ottimo villain che aveva Madara. Eppure, a fronte di tutti i difetti, come può un fan non voler bene a prescindere alle ultime avventure di Naruto?

Chi non si è emozionato di fronte alla furia di Kakashi dopo aver dovuto uccidere una seconda volta Zabuza e Haku? O nel vedere la maturità raggiunta da Naruto? Ma soprattutto, chi non ha pianto di fronte al ricongiungimento tra Itachi e Sasuke o alla struggente e drammatica verità sulla vita di Obito?

Lo stesso scontro finale tra Naruto e Sasuke, è un'altalena di emozioni incredibile, con la "confessione" finale segreta che l'Uchiha dedica a se stesso e al suo rapporto con l'amico, raggiungendo infine la consapevolezza di quella redenzione a lungo cercata. Non a caso Kishimoto ha reso giustizia a vari antieroi in Naruto.

Insomma, Kishimoto avrà pure esagerato in alcuni momenti, ma ha saputo tratteggiare un'epopea emozionante come poche, dall'inizio alla fine. Siete d'accordo?

