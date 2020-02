L'arco dei Mujina prosegue in Boruto: svelati i titoli dei prossimi episodi

È già passata qualche settimana dall'inizio dell'arco dei Banditi Mujina in Boruto: Naruto Next Generations. Dopo quasi oltre due anni di episodi filler e miniarchi autoconclusivi, l'anime è entrato in una fase basata sugli eventi del manga, scelta tanto attesa dalla fan base di Boruto.

Conclusi i primi episodi di Boruto di questo arco, ci si appresta ad entrare nella seconda fase della storia dei Banditi Mujina. Sono stati infatti rivelati i titoli di ben quattro episodi, il 144, il 145, il 146 e il 147, che comporranno la parte principale di questo racconto.

L'episodio 144 di Boruto: Naruto Next Generations del 16 febbraio sarà intitolato "Il segreto di Kokuri". Boruto e i suoi compagni riescono a capire che Kokuri in realtà sta svolgendo qualcosa in segreto. I due genin della foglia devono capire se il personaggio è davvero degno di fiducia. Intanto Tsukiyo, altro membro dei banditi Mujina, riesce a programmare un trasferimento di Kokuri al secondo castello Hozuki.

Il 23 febbraio arriverà invece l'episodio 145 intitolato "Evasione dal castello Hozuki" e seguirà l'evasione del team 7 dalla prigione. Boruto e Mitsuki vengono a sapere del trasferimento di Kokuri e decidono di andarsene dal castello con lui prima che questo avvenga. Ma Kedama, compagno di cella di Boruto e Mitsuki, non sembra che renderà le cose facili.

Boruto: Naruto Next Generations 146 si intitolerà invece "Evasione in atto" e sarà trasmesso il primo marzo, mentre l'8 marzo sarà il momento dell'episodio 147, dal titolo "Battaglia sotto la luce della luna". Una volta conclusi questi episodi, resteranno da sciogliere solo alcuni nodi finali, portando a termine l'arco di Boruto in quattro ulteriori episodi.