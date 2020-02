Con il suo ultimo arco narrativo, Boruto ha trovato un punto di contatto con Blood Prison

Come probabilmente saprete, nel corso di queste ultime settimane la serie animata dedicata a Boruto Naruto Next Generations è tornata a far parlare largamente di sé grazie al nuovo e attesissimo arco narrativo che andrà a ricollegare l'opera con il manga, ovvero quello dei Banditi Mujina, una notizia che ha fatto la gioia di molti.

Nel caso in cui non doveste conoscere suddetto arco narrativo, vi basti sapere che stiamo parlando di uno dei più apprezzati da parte dei lettori del manga, un peso di non poco conto che la serie animata deve quindi caricarsi sulle spalle. L'anime non sembra voler però seguire passo dopo passo gli eventi narrati nell'opera cartacea e anzi, si sta prendendo qualche interessante libertà, come alcuni importanti riferimenti a Naruto the Movie: Blood Prison.

Non per niente, l'episodio recentemente andato in onda ha finalmente chiarito la connessione tra l'anime e il film. Infatti, era stato reso noto che Boruto e Mitsuki sarebbero stati mandati al Castello di Hozuki. I due avrebbero dovuto fingere di essere criminali in modo da poter entrare in prigione e localizzare un membro dei Banditi Mujina la cui vita è in pericolo. Finora l'enorme prigione ha causato al Team 7 alcuni grossi problemi e Naruto questo lo sa bene. Dopotutto, il nostro ninja preferito finì proprio nel Castello di Hozuki - e più precisamente, nella Prigione di Sangue - nel corso della pellicola animata rilasciata nel luglio 2011, la quale vedeva Naruto in prigione dopo essere stato incastrato per aver attaccato il Quarto Raikage.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che recentemente è stato svelato il numero d'episodi che caratterizzeranno il nuovo arco narrativo di Boruto Naruto Next Generations.