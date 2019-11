Il terzo arco narrativo della serie animata Babylon è stato ufficialmente rimandato

A quanto pare, alcune difficoltà non meglio precisate hanno colpito Babylon, serie animata tratta dalla light novel concretizzatasi grazie al lavoro di Mado Nozaki, con il terzo arco narrativo dell'opera che apparentemente avrebbe subito un rilevante ritardo rispetto alla tabella di marcia inizialmente prefissata.

Secondo quanto rivelato dall'account Twitter dedicato alla serie, il terzo arco narrativo della produzione, intitolato "Magaru Sekai" (Twisted World), giungerà ora il 30 dicembre, con l'ottavo episodio che verrà a presentarsi come primo capitolo della terza parte dell'anime, diviso infatti in tre fasi ben distinte e intitolate "Itteki no Doku" (One Drop of Poison), "Erabareta Shi" (The Chosen Death), e "Magaru Sekai" (Twisted World). Esattamente come per le prime sette puntate, anche le prossime saranno disponibili in Giappone e all'estero unicamente su Amazon Prime Video. A riguardo di Babylon sono inoltre usciti anche vari trailer a tema decisamente interessanti.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, la serie narra del pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Tokyo, Zen Seizaki, il quale si trova nel pieno di un caso alquanto scottante. Durante le sue ricerche, però, l'uomo entra in contatto con tutta una serie di strani indizi che renderanno chiaro come il caso sia in realtà un pericoloso complotto che potrebbe sconvolgere per sempre il futuro di Tokyo e dei suoi abitanti.

Ricordiamo infine a tutti i nostri lettori che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra anteprima dedicata a Babylon.