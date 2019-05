L'arco di Whole Cake Island di ONE PIECE arriva in home video con un nuovo blu ray

L'arco narrativo di Whole Cake Island ha visto molti personaggi della ciurma di Cappello di Paglia affrontare avversari potentissimi, mettendosi quindi alla prova seriamente nel nuovo mondo. Soprattutto, gli scontri sono da ricordare perché è la prima volta che i protagonisti di ONE PIECE hanno potuto affrontare un imperatore e la sua ciurma.

Gli episodi di ONE PIECE con l'arco di Whole Cake Island ci hanno tenuti impegnati per più di un anno, essendo partiti dall'episodio 783. Ora l'anime sta transitando verso l'arco del Reverie, di cui abbiamo già potuto vedere alcune puntate importanti. Nelle edizioni home video di ONE PIECE, però, l'arco con antagonista l'imperatrice Big Mom è ancora ben lontano dalla fine.

Come rivelato dal tweet di Scotch Informer, a breve arriverà un nuovo box contenente gli episodi di ONE PIECE in blu-ray e DVD. Secondo quanto riportato dall'insider, nel mese di giugno arriverà il nuovo volume dell'edizione home video, con Katakuri Charlotte in copertina, contenente gli episodi dall'867 all'870. Le puntate in questione sono quelle che vedono la fase finale tra il capitano dal cappello di paglia Rufy e l'uomo più forte dell'imperatrice.

Katakuri è ritratto nell'atto di sferrare un colpo col suo frutto del diavolo legato al Mochi, mentre ha già perso la giacca e la sciarpa che gli nasconde la bocca mostruosa. Pertanto, i fan giapponesi della serie potranno acquistare il nuovo volume dal 5 giugno.