L'arcobaleno compare in cielo con un cosplay di Jolyne de Le Bizzarre Avventure di JoJo

La quinta stazione de Le Bizzarre Avventure di JoJo, Vento Aureo ha concluso il suo ciclo di episodio soltanto il luglio scorso, eppure i fan sono agguerriti più che mai per avere una nuova serie. Ancora non è stato confermato nulla dai piani alti, rimasti, anzi, sul vago, ma gli appassionati si sono già mobilitati sui social.

Tutti gridano a gran voce a un adattamento di Stone Ocean. Vogliono poter apprezzare in azione la figlia di Joestar, Jolyne Cujoh, farsi strada nel carcere di massima sicurezza in cui viene mandata ingiustamente, accusata di essersi macchiata di un omicidio che in realtà non ha commesso.

Incastrata dal su ex fidanzato, Jolyne si ritrova rinchiusa nel peggior posto sulla faccia della terra, in cui i prigionieri, come sicuramente avrete intuito, sono davvero poco amichevoli. Non avendo un buon rapporto con il padre, la ragazza, in un primo momento, rifiuta il suo aiuto e qualsiasi consiglio che questi le da, decidendo di andare avanti con le proprie forze, pronta a farsi rispettare in un posto estremamente pericoloso.

Conoscendo quindi le premesse, non ci stupisce se i fan siano ansiosi di vedere sul piccolo schermo le avventure della figlia di Joestar, senza contare che sembrerebbe già godere di una grande fama di per sé, accresciuta ancor di più grazie all'icona pop del momento: Billie Eilish, la quale si è mostrata nei panni di Jolyne. Tale iniziativa non ha soltanto rinvigorito la fama della serie di JoJo, ma a fatto sì che tante cosplayer decidessero di imitare la star.

Basta andare nella nostra sezione dedicata a Stone Ocean, per vedere quanti articoli abbiamo scritto riguardo a nuovi cosplay sulla figlia di Joestar. E oggi, avete capito bene, se ne aggiungerà un altro alla lista. Questa volta è stata l'utente di Reddit, Vaneshaw, ha sfoggiare la sua personalissima interpretazione del personaggio, in un vestito arcobaleno, che potete trovare in tutta la sua bellezza in calce a quest'articolo.

Cosa ne pensate? Vi piace questo ennesimo cosplay? Fatecelo saperei qui sotto nei commenti.