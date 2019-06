Are You Lost?: annunciata con un nuovo video la data d'uscita

Nel corso della giornata odierna, il sito ufficiale per l'anime tratto da Are You Lost? (Sōnan desu ka?), manga di Kentaro Okamoto eRiri Sagara, ha pubblicato un nuovo video dedicato all'opera.

In aggiunta, Il 27° numero del Weekly Young Magazine di Kodansha ha rivelato che la serie verrà presentata in anteprima il prossimo 2 luglio. Andando più nel dettaglio, è stato reso noto che l'anime andrà in onda su Tokyo MX il 2 luglio alle 11:15 e ogni episodio avrà una durata di circa 15 minuti. Inoltre, lo show andrà in onda anche su MBS e su BS-NTV, il tutto con Crunchyroll che trasmetterà la serie in contemporanea con la loro messa in onda.

L'occasione è stata sfruttata anche per annunciare che M.A.O, Hiyori Kono, Kiyono Yasuno, e Azumi Waki si occuperanno dell'opening theme dell'opera, "Koko wa Doko" (Where Are We?), mentre Yasuno si occuperà dell'ending theme "Ikiru" (To Live). Lo staff comprenderà:

Prop Design: Reiko Sato

Art Director: Tsutomu Nishikura

Color Design: Yumika Ogawa

Director of Photography: Yasuyuki Itou

Editing: Yuuji Oka

Sound Director: Teruaki Sugawara

Production: NAS

Oltre a questo, è stato dichiarato che Nobuyoshi Nagayama (My Girlfriend is Shobitch, Happy Sugar Life) dirigerà la produzione mentre Touko Machida (Lucky Star, The IDOLM@STER, Happy Sugar Life) si occuperà della colonna sonora. Inoltre, Junnosuke Nishio lavorerà al character design mentre Akiyuki Tateyama (Kemono Friends, Gakuen Basara: Samurai High School, Laid-Back Camp) comporrà la colonna sonora.