Are You Really the Only One Who Likes Me?: ecco trailer e data d'uscita dell'anime!

Il profilo Twitter ufficiale dedicato all'adattamento anime della light novel "Ore o Suki nano wa Omae dake kayo" (Are You Really the Only One Who Likes Me?) ha pubblicato, nella giornata odierna, il trailer ufficiale della prima stagione dell'opera. Il video, disponibile in calce all'articolo, svela anche la data di debutto della premiere.

L'anime, tratto dalla commedia romantica scritta dal mangaka Rakuda e disegnata da Buriki, è stato curato da Studio Connect (Strike the blood, Senryu Girl) e diretto Noriaki Akitaya (Bakuman, Active Raid). La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Rakuda, mentre il character design è opera del talentuoso Shoko Takimoto (Armed Girl's Machiavellism, Death March to the Parallel World Rhapsody). La data di uscita è stata fissata per il 2 ottobre 2019 in Giappone.

La storia racconta le avventure di Amatsuyu Kisaragi, detto Joro, un ragazzo che riceve nello stesso giorno una richiesta d'aiuto da due ragazze, l'affascinante e carismatica Sakura Akino e la sua amica d'infanzia Aoi Hinata, entrambe innamorate del suo migliore amico Taiyou Oga. Invidioso, Joro decide di aiutarle entrambe per poi conquistare quella che verrà rifiutata, ma non mette in programma l'entrata in scena di Sumireko Sanshokuin, unico interesse amoroso di Taiyou invaghita proprio del protagonista.

E voi cosa ne pensate? Darete una chance a questa serie? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che ottobre sarà un mese ricchissimo per il panorama anime, visto che sono stati recentemente confermati i ritorni di The Seven Deadly Sins e My Hero Academia!