Area 51: i militari USA sfidano i Naruto Runners assumendo la posa della squadra Ginew!

Non accenna a fermarsi l'esilarante testa a testa tra le forze militari americane e i Naruto Runners, i fan di Naruto che il prossimo 20 settembre dovrebbero assalire l'Area 51. A tal proposito, qualche giorno fa vi avevamo mostrato un vero briefing dell'aeronautica militare, nel quale veniva studiato lo stile di corsa definito come Naruto Run.

L'immagine della lezione ha fatto velocemente il giro del mondo, finendo per essere trasmessa anche da alcuni notiziari di prima fascia delle televisione americana. Secondo gli intervistati, i militari sarebbero stati istruiti per essere in grado di gestire la situazione nel migliore dei modi, nel caso in cui qualche buontempone decidesse davvero di oltrepassare la proprietà privata.

Alcune forze dell'ordine comunque, essendo a conoscenza del meme, hanno deciso di stare al gioco. Come potete vedere in calce infatti, un plotone militare ha risposto a tono alle minacce dei runners, assumendo la famosa posa della Squadra Ginew.

Per chi non lo sapesse, la Squadra Ginew è un team composto da cinque sottoposti del tiranno spaziale Freezer, uno dei principali antagonisti di Dragon Ball Z. Il team è capitanato dall'omonimo Ginew (Giniu nell'adattamento italiano), il creatore della posa che vedete il calce.

E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro qui sotto! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che la Naruto Run ultimamente ha ricevuto una miriade di citazioni, tra cui quella nel recente video della hit estiva Old Town Road di Lil Nas X. Non perdete l'occasione per dargli un'occhiata!