L'Argentina di Messi vince il mondiale, l'autore di Ao Ashi lo omaggia con questo disegno

Lionel Messi ha tantissimi trofei nella sua bacheca. Premi di squadra come Liga Spagnola, Ligue One e coppe di vario genere (tra cui tante Champions League), premi individuali tra Scarpe d'Oro, Palloni d'Oro e tanto altro. Ma alla sua bacheca mancava il tanto agognato Mondiale con la sua nazionale, l'Argentina, inseguito per 20 anni di carriera.

Ieri 18 dicembre si è tenuta la finale dei mondiali di Qatar 2022 e ha visto proprio l'Argentina protagonista, contro una Francia inizialmente impaurita ma che poi è riuscita a prendere le redini della situazione, fino a un finale al cardiopalma. A sostenere l'Argentina non ci sono stati soltanto i tifosi di quel paese, ma un po' tutto il mondo ha tenuto per l'albiceleste e il campione sudamericano, piuttosto che i transalpini. E in Giappone? Dopo l'eliminazione dei nipponici, l'autore di Ao Ashi fece un disegno per la sua nazionale, ma adesso ha reso chiaro chi è stato il suo preferito nella finale.

Yugo Kobayashi ha deciso di omaggiare Lionel Messi e l'Argentina per la vittoria del mondiale in questa illustrazione unica. Il campione argentino viene presentato in questo stile unico, sempre con la camiseta a strisce bianche e azzurre, mentre solleva il pugno sinistro in segno di vittoria. Kobayashi ha ammirato, come tutto il resto del mondo, le magie del numero dieci.

Ovviamente tutti i mangaka nipponici sperano di fare altri disegni dedicati alla nazionale giapponese, come hanno fatto durante la prima fase, la sorprendente fase a gironi, che purtroppo però non ha portato i frutti sperati nella fase a eliminazione diretta. Tuttavia anche loro si saranno goduti il campione sudamericano e la sua prima vittoria mondiale a livello di nazionale.