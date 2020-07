Aria: lo storico anime tratto dal manga di Kozue Amano torna al cinema con un nuovo film

Aria, lo storico anime della prima metà degli anni 2000 composto da tre stagioni e tratto dall'opera cartacea di Kozue Amano, tornerà presto tra noi con un nuovo lungometraggio, intitolato Aria: The Crepuscolo ed in uscita nei cinema giapponesi nel 2021. In cima all'articolo potete dare un'occhiata al primo trailer ufficiale.

Per chi di voi non fosse familiare con l'opera originale, ricordiamo che la serie è ambientata nell'anno 2301 sul pianeta Marte, rinominato "Acqua" dopo lo scioglimento dei ghiacci. Acqua è quindi un pianeta abitato dagli umani dove Akari Mizunashi, una giovane terrestre trasferitasi di recente, si impegna per imparare il mestiere di Undine, le gondoliere che fanno da guida turistica nella città di Neo Venezia.

Junichi Sato, già regista delle prime tre stagioni, torna ancora una volta a lavorare sull'anime, anche in qualità di sceneggiatore. J.C. Staff produrrà la serie, mentre Yoko Ito (Amanchu!, Skate-Leading Stars) curerà il character design. Choro Club e Takeshi Senoo si occuperanno ancora una volta delle musiche. Attualmente è stata segnata la generica primavera 2021 come possibile periodo d'uscita.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che tra gli altri grandi ritorni, nel 2021 assisteremo anche a dei nuovi progetti anime per Knights of Sidonia e Gintama.