Aria The Crepuscolo, il film di J.C Staff debutta il 5 marzo 2021, online un nuovo trailer

Aria: The Crepuscolo, il nuovo lungometraggio anime legato alla serie "Aria" di Kozue Amano, debutterà il 5 marzo 2021 secondo quanto riportato nel nuovo trailer ufficiale visibile qui sopra. I ragazzi di J.C. Staff hanno recentemente aperto le prevendite e mostrato persino una meravigliosa key visual, svelando anche in anteprima il brano "Felicità" di Kiyono Yasuno.

Innanzitutto, per chi non conoscesse l'opera, ricordiamo che Aria è una serie anime trasmessa partire dalla prima metà degli anni 2000 e composta da tre stagioni, Aria: The Animation, The Natural e The Origination. Questo nuovo progetto è stato presentato circa sei mesi fa per festeggiare il quindicesimo anniversario della serie, e ci permetterà di riunirci ancora una volta con Akari e le altre Undine.

Passando alla trama, ricordiamo che la serie è ambientata nell'anno 2301 sul pianeta Marte, rinominato "Acqua" dopo lo scioglimento dei ghiacci. Acqua è quindi un pianeta abitato dagli umani dove la quindicenne Akari Mizunashi, una giovane terrestre trasferitasi di recente, si impegna per imparare il mestiere di Undine, le gondoliere che fanno da guida turistica nella città di Neo Venezia. Nel poster visibile in calce potete dare un'occhiata al nuovo design di protagonista e compagne.

J.C. Staff, lo studio a capo della produzione, ha molta fiducia nel progetto, e il film di Demon Slayer ha dimostrato che la gente non ha assolutamente paura di recarsi al cinema. Il rischio flop è sempre dietro l'angolo, ma la serie di Amano è popolare in Giappone quindi le aspettative rimangono molto alte.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati? Fatecelo sapere nei commenti! In attesa di sapere se la pellicola arriverà o meno in Italia, vi ricordiamo che lo stesso mese debutterà in Giappone anche la quinta stagione di My Hero Academia.