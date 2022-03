Ariel in un cosplay: la principessa Disney emerge dalle acque nello scatto di Elara

In praticamente 100 anni di storia, la Disney ha raccolto nel tempo tante fiabe dei secoli passati, trasformandole e adattandole secondo i canoni del periodo. Dall'inizio con Biancaneve agli altri film animati, sono nate tante principesse che sono diventate un elemento fondante dell'immaginario collettivo e della cultura pop.

Sul finire degli anni '80, a finire nel mirino del colosso dell'intrattenimento fu una nota fiaba di Andersen, La Sirenetta. Come di consueto, la Disney modificò nettamente la storia per adattarla e renderla a lieto fine. La Sirenetta con Ariel dai capelli rossi, che cantava e ballava nelle profondità del mar insieme agli amici, era una storia completamente diversa e che appassiona ancora molti, tanto che la Disney sta lavorando a un live action. In attesa che questo progetto si concretizzi e venga proiettato nei cinema, le cosplayer si rifanno alla versione più famosa di Ariel.

La modella e cosplayer russa Elara si è concentrata su questo cosplay di Ariel de La Sirenetta, dove i capelli rosso fiammante spiccano moltissimo, mentre la ragazza esce dalle acque con un semplice costume formato da due conchiglie viola e dove si intravede la coda verde che si perde sotto le onde. Cosa ne pensate di questa rappresentazione della principessa Disney?