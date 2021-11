Arifureta: From Commonplace to World's Strongest: data, visual e info per la Stagione 2

Basato sulla serie di light novel fantasy isekai scritta da Ryo Shirakome e illustrata da Takayaki, l'anime televisivo Arifureta: From Commonplace to World's Strongest sta per fare il suo ritorno. La seconda stagione arriverà a gennaio 2022, ma in attesa di quel momento ecco una splendida key visual e le info sul cast.

Arifureta: From Commonplace to World's Strongest Stagione 2, titolo originale Arifureta Shokugyo de Sekai Saikyo, debutterà sulla TV giapponese in anteprima dal 13 gennaio 2022. Oltre alla data di debutto, sul Twitter ufficiale è stata pubblicata una meravigliosa immagine promozionale che ritrae i principali protagonisti dell'isekai e nuove informazioni sul cast della serie. A lavorare sulla serie figura il doppiatore Katsuyuki Konishi, il Pilastro Tengen Uzui in Demon Slayer, e Makoto Ishii, voce di Masumi Nishijima in Mirai Nikki.

Per questa seconda stagione, ad assumere il ruolo di regista è Akira Iwanaga. Vi è poi un altro importante cambio di sedie: la Stagione 1 è stata animata da asread x WHITE FOX, mentre questa seconda da asread x Studio Mother. Il resto dello staff è stato invece confermato.

Arifureta: From Commonplace to World's Strongest è una light novel isekai che segue le vicende del diciassettenne Hajime Nagumo, il classico stereotipo dell'otaku. La sua semplice vita, viene sconvolta quando, insieme al resto della sua classe, viene evocato in un mondo fantasy. Trattati come degli eroi con il compito di salvare la razza umana dall'estinzione, i vari protagonisti sono benedetti da poteri divini. Tutti tranne Hajime, che invece ha una sola singola abilità di trasmutazione. Quello che per lui sembrava un sogno, si trasforma in un incubo. Ridicolizzato e vittima di bullismo, deve sopravvivere in un pericoloso mondo dominato da mostri e demoni.

