Arifureta: La seconda stagione di From Commonplace to World's Strongest uscirà a gennaio

Dopo avervi segnalato gli anime shojo migliori presenti nel catalogo di Amazon Prime Video, ecco la data di uscita della seconda stagione di Arifureta: From Commonplace to World's Strongest, di cui è disponibile un nuovo trailer.

La serie animata è ispirata alla light novel scritta da Ryo Shirakome e mette in scena le avventure di Hajime Nagumo, giovane ragazzo delle superiori che si trova teletrasportato insieme ai suoi compagni di classe in un mondo fantasy. A differenza dei suoi amici Hajime Nagumo non può vantare delle statistiche o delle abilità molto elevate, ma questa situazione è destinata a cambiare dopo che il protagonista precipita in un abisso profondo. A differenza della prima stagione, gli studi di animazione che si occuperanno di trasporre l'opera per il piccolo schermo saranno asread. con lo studio Mother, mentre la regia è stata affidata ad Akira Iwagana, la sceneggiatura invece sarà scritta da Shoichi Sato.

Come dicevamo, le prossime puntate inedite andranno in onda nel corso del mese di gennaio 2022, anche se per ora non sappiamo da quanti episodi sarà composta la seconda stagione, mentre in calce alla notizia trovate un tweet condiviso dall'account ufficiale, in cui è presente anche un breve trailer dedicato ad Arifureta: From Commonplace to World's Strongest. Infine è stato rivelato quando sarà disponibile l'anime di The Journey.