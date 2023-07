Arknights: Perish in Frost, la nuova serie tv debutterà presto! Nuovo trailer in uscita

Arknights: Perish in Frost sta per arrivare sul piccolo schermo. Il profilo Twitter della nuova serie tv ha pubblicato un trailer promozionale che mostra alcuni dettagli circa il cast e la trama, disponibile anche con i sottotitoli ufficiali in inglese.

Anche la pluriacclamata Yuki Kaida ha preso parte al cast: fra i personaggi più interessanti della doppiatrice troviamo Kurapika di Hunter x Hunter, la Cina in Hetalia ed Hector Helio in Inazuma Eleven, qui presterà la voce a Doctor. Tomoyo Kurosawa, che qui interpreta Amaya, ha anche preso parte a serie come Seraph of the End, One Piece e il lungometraggio My Hero Academia: Heroes Rising.

L'anime Arknights: Prelude to Dawn è stato trasmesso per la prima volta nell'ottobre del 2022 e ha avuto otto episodi. Crunchyroll ha trasmesso l'anime in streaming mentre andava in onda in Giappone in simulcast.

Gli sviluppatori cinesi Studio Montagne e Hypergryph hanno pubblicato un gioco omonimo in Cina nel maggio 2019, mentre Yostar ha lanciato il gioco in tutto il mondo nel gennaio 2020. Il gioco ha già ispirato diversi video promozionali animati dal 2019 e un cortometraggio animato di nove minuti "Holy Knight Light" nel dicembre 2021 per celebrare il primo anniversario dell'app.

L'anime è ambientato in un mondo fantascientifico in un cui rare ma devastanti catastrofi hanno costretto la popolazione a rifugiarsi in città nomadi. D'altro canto queste catastrofi producono un raro minerale chiamato Originium, tanto prezioso quanto mortale. Coloro i quali vengono esposti per lungo tempo all'Originium vengono infatti afflitti da una malattia nota come Oripatia. Gli infetti vengono presi in cura da una compagnia medica itinerante nota come Isola di Rodi. Tuttavia, un'organizzazione terroristica Reunion Movement combatte l'Isola di Rodi.