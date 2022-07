Arknights: Prelude to Dawn, l'adattamento anime del videogioco si mostra in un trailer

Vi avevamo già parlato a inizio anno dell’annuncio dell’anime Arknights: Prelude to Dawn, tratto dall’omonimo videogioco per dispositivi mobile. Passati diversi mesi da quel momento, la produzione ha rilasciato un secondo official trailer che mostra in anteprima ciò a cui assisteremo nel corso della serie.

Arknights è un popolare videogame free to play, sviluppato dalla software house cinese Hypergryph su dispositivi iOS e Android, di genere tower difense. Il titolo, ha ispirato diversi video promozionali in stile anime e addirittura un corto animato, titolato “Holy Knight Light”, della durata di nove minuti nel 2021. In occasione del secondo anniversario, venne annunciato un adattamento anime televisivo. Vi ricordiamo che arriverà anche un altro anime da un videogioco: ecco trailer e uscita per il Tekken di Netflix.

Arknights, è ambientato in un mondo fantascientifico e futuristico, chiamato Terra, afflitto da rare e devastanti catastrofi che costringono la civiltà umana a non avere una dimora fissa ma vivere come nomadi. Dalle catastrofi, nasce una preziosa risorsa mineraria chiamata Originium, da cui è possibile trarre energia, ma che allo stesso tempo consuma tutto ciò che la circonda. Coloro che vengono sottoposti all’esposizione dell’Originium, vengono affetti da una malattia nota come Oripatia. Il titolo, mobile, segue due individui affetti da Oripatia che si uniscono a una compagnia paramilitare che lotta contro il Reunion Movement, un’organizzazione terroristica che conduce azioni di violenza contro gli infetti.

La serie anime, che dovrebbe essere divisa in stagioni, è in produzione presso lo studio d’animazione Yostar Pictures, con Yuki Watanabe accreditato come regista e Masataka Nishikawa come assistente alla regia. Entrambi, hanno già lavorato al corto realizzato per il primo anniversario del videogioco. Aya Takafuji sta adattando i design dei personaggi per l’animazione. Takashi Matsumaya, darà voce al personaggio di Ace, che invece nel videogioco non proferisce parola.