Arknights: Prelude to Dawn arriva su Crunchyroll: scopriamo la data d'inizio

Tratto dall'omonimo videogioco tower defense che spopola su dispositivi mobile, Arknights sta per ricevere un adattamento anime che verrà trasmesso da Crunchyroll. La piattaforma d'intrattenimento streaming ha infatti ufficialmente annunciato che entro la fine di ottobre 2022 il catalogo si amplierà con il debutto di Prelude to Dawn.

L'adattamento anime di Arknights: Prelude to Dawn arriva in simulcast streaming su Crunchyroll dal 28 ottobre. Si aggiunge dunque un ulteriore tassello alla già ricchissima offerta autunnale della piattaforma di proprietà Sony.

Ispirato al videogioco Arknights pubblicato da Hypergryph, l'anime è ambientato in un mondo fantascientifico in un cui rare ma devastanti catastrofi hanno costretto la popolazione a rifugiarsi in città nomadi. D'altro canto queste catastrofi producono un raro minerale chiamato Originium, tanto prezioso quanto mortale. Coloro i quali vengono esposti per lungo tempo all'Originium vengono infatti afflitti da una malattia nota come Oripatia. Gli infetti vengono presi in cura da una compagnia medica itinerante nota come Isola di Rodi. Tuttavia, un'organizzazione terroristica Reunion Movement combatte l'Isola di Rodi. Il trailer di Arknights immerge gli spettatori in questo mondo dark fantasy.

L'anime Arknights: Prelude to Dawn è diretto da Yuki Watanabe presso lo studio d'animazione Yostar Pictures. Nel 2019 è stato pubblicato un cortometraggio anime di nove minuti chiamato Arknights: Holy Knight Light.