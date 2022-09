Arknights: Prelude to Dawn, trailer e nuova visual per l'anime tratto dal gioco mobile

Nel dicembre del 2020, per celebrare il primo anno del gioco mobile Arknights, la casa di sviluppo Hypergryph presentava un OAV di nove minuti dal titolo Holy Knight Light, prodotto dallo studio Yostar Pictures. L’ottima accoglienza ricevuta convinse lo sviluppatore ad investire in un anime ambientato in quell’universo: Arknights: Prelude to Dawn.

Dopo aver aggiornato gli appassionati del gioco con diversi materiali promozionali, Yostar Pictures è tornato con un nuovo trailer, che trovate in cima alla notizia, e la key visual riportata in fondo alla pagina, dove si può notare il Dottore, capo dell’organizzazione farmaceutica, e Amiya nella desolazione in cui ormai si trova il mondo.

La storia è ambientata in un futuro non meglio precisato la Terra è stata stravolta da una serie di disastri naturali chiamati semplicemente Catastrofi. La magia è diventata d’uso comune, e durante una delle Catastrofi viene ritrovato l’originium, minerale che permette di usarla a chiunque. Tuttavia, il minerale risulta essere estremamente nocivo per gli esseri umani, che al semplice contatto si ammalano di oripathy, malattia estremamente infettiva e con un tasso di mortalità pari al 100%.

Per contrastare la diffusione del virus ogni nazione organizza un piano quarantena, e iniziano a sorgere le prime organizzazioni per affrontare direttamente la malattia. La Rhodes Island Pharamceuticals, squadra con tanto di supporto militare, si ritroverà quindi a combattere la malattia sul campo, e a contrastare l’insorgere del gruppo terrorista conosciuto come Reunion Movement.