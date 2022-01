Arknights: Prelude to Dawn, visual e staff per l'anime tratto dal videogioco mobile

Nel corso di una live streaming trasmessa in occasione del secondo anniversario del videogioco mobile Arknights, è stata presentata una key visual per l'adattamento anime di prossima uscita. L'immagine promozionale è stata accompagnata da alcune informazioni su cast e staff al lavoro sulla serie.

Arknights, un videogame free to play di genere tower defense disponibile su piattaforme mobile, ha recentemente compiuto due anni. In questa occasione, è stato presentato l'adattamento anime del titolo sviluppato dalla software house cinese Hypergryph.

Durante la stream celebrativa, è stata condivisa con il pubblico una key visual promozionale di Arknights: Prelude to Dawn, Stagione 1 dell'anime di prossima uscita, in cui facciamo la conoscenza dei principali protagonisti.

A dirigere l'anime, presso lo studio d'animazione Yostar Pictures, vi sarà Yuki Watanabe, con Masataka Nishikawa accreditato come assistente alla regia. Entrambi, hanno già lavorato al cortometraggio anime della durata di nove minuti uscito in occasione del primo anniversario del videogioco. Watanabe ha inoltre lavorato a numerosi corti promozionali del gioco, uscito in tutto il mondo nel 2020.

Arknight è ambientato in un mondo fantascientifico futuristico chiamato Terra. Questo pianeta, è afflitto da catastrofi rare, ma devastanti, che costringono la popolazione mondiale a vivere in città nomadi. Le catastrofi, però, generano anche un prezioso minerale chiamato Originium, che produce elevata energia e che al tempo stesso consuma tutto ciò che lo circonda. Coloro che vi sono esposti a lungo, vengono colpiti da una malattia di deperimento nota come Oripatia.

La trama segue le vicende di alcuni individui affetti da Oripatia. Una compagnia medica itinerante nota come Isola di Rodi offre aiuto e riparo a coloro i quali vengono chiamati come Infetti, allontanati dal resto della popolazione. Al tempo stesso, la compagnia conduce azioni paramilitari contro il Movimento di Riunione, organizzazione terroristica che opprime gli Infetti con il contributo dei governi.

