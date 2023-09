L'armatura del Berserk nella pazzesca statua da collezione di S.H. Figuarts

Dopo mesi e mesi d'attesa, il capitolo 374 di Berserk ha una data d'uscita. Mancano solamente pochi giorni alla ripresa del manga ora nelle mani di Studio GAGA e del sensei Koji Mori, ma se proprio non potete resistere allora l'azienda specializzata in statuette da collezione S.H. Figuarts saprà come soddisfare il vostro bisogno di Berserk.

I tanti mesi senza alcun nuovo capitolo in uscita stavano preoccupando gli appassionati, ma Berserk sta per tornare con un nuovo arco narrativo. Mori continuerà la trama seguendo quanto il maestro Kentaro Miura gli ha lasciato in eredità. Al finale di Berserk pare non manchi molto, poiché nella prossima saga Gatsu dovrebbe prepararsi a uno scontro prima di quello finale. L'eroe è in viaggio per raggiungere Falconia, dove potrebbe avvenire il combattimento conclusivo con Griffith, ma prima deve proteggersi dall'arrembaggio dei pirati.

In attesa di scoprire gli sviluppi della storia, S.H. Figuarts si prepara al lancio della sua nuova statuetta da collezione a tema Berserk. La figure ritrae un Gatsu ancora più oscuro con indosso l'armatura del berserk, un artefatto leggendario che gli permette di aumentare a dismisura le sue abilità in combattimento, ma al prezzo di non riuscire più a controllare i suoi istinti selvaggi. Questo oggetto, ricevuto dalla maestra di Shilke, sarà essenziale per sconfiggere Griffith.

Al momento non c'è ancora una data di uscita per questa fantastica statua da collezione di Gatsu in armatura da Berserk, ma S.H. Figuarts ha già reso noto che la figure avrà un costo piuttosto accessibile. Il prezzo annunciato è infatti di circa 99,99 dollari.