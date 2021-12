Arrestato il mangaka di Galko-chan: Kenya Suzuki prima scompare e poi si fa arrestare

Negli ultimi giorni, un giallo ha avvolto il Giappone. Il mangaka Battan aveva dichiarato su Twitter che Kenya Suzuki, autore di Please Tell Me! Galko-chan era scomparso da una settimana e di averlo segnalato alla polizia. L'allarme sembrava rientrato quando l'autore era stato ritrovato, ma secondo la polizia le cose non stanno propriamente così.

Kyodo ha messo a conoscenza il pubblico che la polizia prefetturale di Aichi ha arrestato il mangaka Kenya Suzuki, autore di Please Tell Me! Galko-chan, manga che ha ricevuto anche un anime pubblicato su Crunchyroll. Kenya Suzuki avrebbe importato illecitamente del materiale pedopornografico dalla Germania, in violazione con le leggi giapponesi. Secondo le indagini, il sospetto mangaka 40enne avrebbe sei foto nella sua collezione ricevute tramite posta internazionale, ottenute tramite due spedizioni in occasioni separate, tra settembre e ottobre.

Secondo le autorità, Suzuki ha dichiarato durante l'arresto che "voleva disperatamente ottenere foto di bambini stranieri nudi che non potevano essere ottenuti in Giappone". Inoltre, la polizia ha dichiarato di aver sequestrato 46 volumi con pubblicazioni contenenti pedopornografia dall'appartamento di Suzuki. Una brutta situazione quindi per l'autore.

Non ci sono notizie sul prosieguo del manga, anche se naturalmente il caso è grave e ricorda, seppur con magnitudine nettamente superiore, il caso dell'autore di Act-Age.