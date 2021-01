Arrestato nuovamente il traduttore di manga accusato di pedopornografia

Dal 2018 traduceva Manga per Viz Media. Dopo un primo arresto avvenuto nel Paese del Sol Levante nel 2014, l'uomo si è trovato nuovamente al centro di accuse legate alla pornografia infantile. Entriamo più nel dettaglio.

Il 7 Dicembre 2020 Stefan Koza, 33 anni, è stato arrestato in Virginia con l'accusa di possesso e distribuzione di materiale pedopornografico. Il rapporto viene dal dipartimento di polizia di Herndon, il quale ha effettuato le indagini in collaborazione con la task force Internet Crimes Against Children.

In passato l'uomo era già stato al centro di alcune indagini in Giappone venendo arrestato il 15 Luglio del 2014 nella città di Kami nella prefettura di Miyagi. Le accuse dell'epoca riguardavano il ritrovamento di una videocamera nello spogliatoio femminile di una scuola elementare. Il fatto avvenne tra Marzo e Giugno dello stesso anno, nel quale una ragazza del quinto anno individuò l'apparecchio nascosto all'interno di una scatola dotata di un foro. Koza, al tempo assistente al docente di lingua presso la stessa scuola, ammise di essere il proprietario della videocamera pur sostenendo di averla persa un mese prima. Il 2 Ottobre 2014 il preside ed il vicepreside dell'istituto vennero accusati di aver occultato le prove. Sembra infatti che i due abbiano dapprima tenuto nascosto il dispositivo fino alla presentazione della denuncia penale il 14 Luglio. Entrambi ammisero che ciò fosse un tentativo di proteggersi.

Tramite il profilo Linkedin del cittadino statunitense, che all'epoca dei fatti del 2014 aveva 26 anni, si viene a sapere che dal 2018 l'uomo aveva lavorato come traduttore per Viz Media, in particolare tra i suoi lavori è possibile notare diverse opere originariamente pubblicate su Shonen Jump, tra cui Jujutsu Kaisen, One Piece e Dragon Ball. La casa editrice ha poi confermato la presenza dell'uomo tra gli svariati appaltatori indipendenti che offrono servizi per la stessa.

