Arriva Aiken, nuova linea della BAO Publishing dedicata ai manga

Nella giornata odierna, la casa editrice BAO Publishing ha annunciato Aiken, una nuova linea dedicata ai manga e rivolta sia a chi ama già da tempo il fumetto giapponese sia a chi non si è mai avvicinato a questo tipo di opere per scetticismo. La linea, che avrà anche il suo Cliff dedicato (simbolo della BAO), partirà con 3 titoli della Shogakukan.

Aiken, che significa cane adorato, sarà una linea dedicata a tutte le tipologie di lettori, ma la missione fondante è quella di attirare nuove leve verso i manga. Il logo, che potete trovare sia in copertina che in calce alla notizia, è stato creato da Sara Bottaini, e racchiude in sé tre importanti elementi della filosofia che anima questa nuova iniziativa: la parola Aiken, Cliff, il bulldog francese logo della BAO Publishing da sempre, e una daruma, la bambola votiva giapponese simbolo di tenacia, ottimismo e resilienza che si dice esaudisca i desideri nella cultura del Sol Levante.

I primi tre titoli arriveranno in anteprima al Napoli Comicon 2019. Come detto in apertura, tutte e tre provengono dalla casa editrice Shogakukan, e in particolare dalla storica rivista Ikki, che tra il 2003 e il 2014 è stata tra le principali testate di fumetto alternativo in Giappone, e dalla quale sono emersi talenti come Taiyo Matsumoto e Daisuke Igarashi.

Il primo titolo in arrivo sarà di JM Ken Niimura (I Kill Giants) e si intitola Henshin, una deliziosa raccolta one-shot di storie brevi. Gli altri due titoli sono invece della mangaka Hisae Iwaoka: Fiori di Biscotto (Hana Boro), un volume autoconclusivo che raccoglie racconti intrecciati attorno alle vicende di una scuola, e Dosei Mansion, una serie di sette tankobon che usciranno a cadenza bimestrale.

Durante il Napoli Comicon, i due responsabili di Aiken, Vanessa Nascimbene e Andrea Petronio, annunceranno inoltre i titoli che seguiranno, alcuni già previsti per il 2019.

Facciamo i nostri migliori auguri a questa nuova linea della BAO Publishing, augurandoci che riesca a portare i manga anche nei cuori dei più scettici.