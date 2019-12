Arriva l'anime per Kemono Jihen, manga shonen di Sho Aimoto

La Jump Festa è uno degli eventi annuali più di rilievo del mondo dei manga e degli anime. Di matrice Shueisha, vengono trattati titoli importanti come Dragon Ball, ONE PIECE, Naruto e Boruto ma anche gli annunci relativi alle serie animate di manga più giovani. E proprio tra questi c'è Kemono Jihen, su cui erano già partite alcune indiscrezioni.

Il numero di Jump SQ di inizio dicembre aveva pubblicato l'arrivo di un annuncio importante per due suoi titoli: Moriarty the Patriot e Kemono Jihen. Questi avvisi da parte delle riviste implicano sempre una trasposizione animata, e infatti le indiscrezioni e speranze dei fan si sono avverate: Kemono Jihen diventerà un anime.

L'annuncio ufficiale è arrivato proprio nel corso della Jump Festa 2020 che si sta tenendo a Tokyo in questi giorni. Purtroppo il panel dedicato non ha ancora rivelato troppe informazioni, pertanto non si conosce lo staff che ci lavorerà né lo studio, così come una data di uscita indicativa. Verosimilmente però Kemono Jihen vedrà nuove informazioni o in questi giorni, sempre durante l'evento, oppure direttamente sulla rivista Jump SQ che tornerà a gennaio con il numero 2.

La Shueisha amplia ancora di più la presenza in TV, in attesa di scoprire se Kemono Jihen arriverà durante il 2020 oppure slitterà al 2021.