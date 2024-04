Arriva l'anime perfetto per i fan di Pacific Rim e dei mostri giganti: ecco Kaiju No. 8!

Nati dall’immaginario di artisti giapponesi sul finire degli anni ‘40, i Kaiju sono diventati protagonisti di innumerevoli produzioni cinematografiche, come la celebre serie di film su Godzilla, ispirando anche Hollywood nella realizzazione di King Kong e Pacific Rim, e ora si preparano a tornare anche nel mondo dell’animazione con Kaiju No. 8!

Pubblicato su Shonen Jump+ dal 3 luglio 2020 il manga Kaiju No. 8, scritto e disegnato da Naoya Matsumoto, ha riscosso subito grande successo, attirando milioni di lettori per la cura con cui l’autore ha voluto presentare, e approfondire, il variegato mondo di queste mostruose creature, tutte rappresentate con design affascinanti e particolareggiati. La storia segue da vicino Kafka Hibino, ragazzo che sogna di entrare nelle Forze di Difesa contro i kaiju che minano la sicurezza del Giappone, ma che si trova a dover pulire i campi di battaglia dal caos provocato proprio dai mostri.

Fortuitamente, un piccolo kaiju entra in contatto con lui, entrando proprio nel suo corpo, e ciò provoca qualcosa di inaspettato e straordinario: Kafka si trasforma in un kaiju. Un incipit intrigante e curioso, che invita i lettori a seguire l’avventura di un protagonista inizialmente semplice e per nulla speciale, ma improvvisamente destinato a grandi imprese, tratto distintivo di alcuni eroi shonen, come Deku di My Hero Academia nato senza Quirk di, che aiuta sicuramente a instaurare un’immedesimazione maggiore nei lettori.

Attualmente il manga è in corso, e conta 12 volumi pubblicati in Giappone, di cui 11 sono arrivati in Italia grazie a Star Comics, ma da poche ore è anche arrivato l’anime. Il 13 aprile 2024, infatti, su Crunchyroll è stato trasmesso in diretta dal Giappone il primo episodio della trasposizione animata a cura di Production I.G., diretta da Shigeyuki Miya e Tomomi Kamiya. L’episodio, disponibile con sottotitoli in italiano, sembra aver riscosso una buona accoglienza generale, come si nota anche dai molti commenti sulla piattaforma di streaming.

Prima di salutarci, ecco 10 manga sui Kaiju se siete stati catturati dal genere, e vi lasciamo alle nostre prime considerazioni sull’anime di Kaiju No. 8. E voi avete dato un’occhiata al primo episodio? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!

