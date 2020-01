Arriva l'anime di So I Am a Spider, So What?: trailer e key visual con data di uscita

Il parco anime si sta ampliando sempre di più con prodotti provenienti dal mondo delle light novel. Negli ultimi anni si è infatti ampliato questo settore in Giappone e i titoli più venduti stanno ottenendo le loro serie anime. Pensiamo a prodotti come Sword Art Online e The Rising of The Shield Hero, a cui si unirà So I Am a Spider, So What?.

Conosciuto in patria col nome di Kumo desu ga, nani ka?, la light novel di Okina Baba aveva già ricevuto un annuncio in merito all'anime un anno e mezzo fa, ma le notizie in merito hanno fatto fatica ad apparire.

Solo in questi giorni la produzione di So I Am a Spider, So What? ha divulgato la prima illustrazione di lancio, insieme a un trailer e una finestra di uscita piuttosto ampia. Proprio per quanto riguarda la data di trasmissione, è stato annunciato che So I Am a Spider, So What? arriverà durante quest'anno, il 2020. Non molta precisione quindi, ma almeno i fan della serie ragnesca di Kadokawa non sforerà all'anno prossimo.

Insieme a quest'informazione, potete trovare la prima locandina con il ragnetto inseguito da una bestia enorme in calce alla notizia e il primo trailer di So I Am a Spider, So What? invece in alto. Come in un RPG, il ragnetto protagonista appena nato si troverà di fronte a diverse avversità, da cani e lupi feroci al drago che si può osservare nella key visual.

Appartenente al genere isekai, So I Am a Spider, So What? è una serie di light novel di Okina Baba. Questa segue la storia di una liceale di cui non si conosce il nome che viene catapultata in un altro mondo dove finisce per essere intrappolata nel corpo di un ragno ancora nell'uovo. Il dungeon in cui si trova e ricco di pericoli ma, usando la sua astuzia umana e le sue conoscenze, si avventura nel dungeon affrontando i vari mostri lì presenti.

Per Kumo desu ga, nani ka? è in corso anche un manga, adattamento disegnato da Asahiro Kakashi e pubblicato da Kadokawa Shoten dal 22 dicembre 2015 sul portale online Young Ace Up.