Arriva l'Aniplex Online Fest 2023: tanti gli anime al centro dell'evento, ecco quali

In Giappone sono fondamentali diversi eventi per la proposta di nuovi trailer dedicati agli anime, o la rivelazione di informazioni succose che possono dare una spinta al progetto. Oltre le più famose, si aggiunge anche la Aniplex Online Fest 2023, della famosa casa di distribuzione.

La data prescelta per l'evento è il 10 settembre 2023 e questo verrà tenuto online sia in giapponese che in inglese, per dare una possibilità molto più ampia di seguirlo a livello mondiale. Il trailer di presentazione disponibile in alto riassume tutti i nomi in gioco. All'Aniplex Online Fest 2023 verranno date altre informazioni su questi anime:

Blue Exorcist;

My New Boss Is Goofy;

ATRI: My Dear Moments;

Solo Leveling;

A Returner's Magic Should Be Special;

Black Butler ;

; 16bit Sensation: Another Layer;

Rascal Does Not Dream of a Knapsack Kid;

Delico's Nursery;

The Elusive Samurai ;

; Hypnosis Mic -Division Rap Battle- Rhyme Anima+;

Heat the Pig Liver;

The Concierge at Hokkyoku Department Store;

Demon Lord 2099;

Mashle: Magic and Muscles ;

; Puella Magi Madoka Magica The Movie: Walpurgisnacht: Rising;

The Demon Prince of Momochi House;

UniteUp!;

Rurouni Kenshin.

Un elenco molto vasto che riesce a coprire tanti generi e temi, ma soprattutto propone alcuni anime parecchio attesi. Come si vede nell'elenco, infatti, c'è l'adattamento animato di Solo Leveling, il ritorno di Black Butler con la quarta stagione, la presentazione di The Elusive Samurai e tanti altri titoli importanti, tra spin-off, sequel e altri progetti. Quale attendete con più ansia tra questi?