Arriva un cambio fondamentale per uno dei nemici più conosciuti di Batman

Tantissimi villain si sono frapposti sulla strada di Batman nel corso di questi 80 anni di pubblicazione. Talvolta criminali anonimi e di basso rango, altre volte invece antagonisti di tutto rispetto con una storia importante alle spalle e soprattutto capacità tali da poter tenere testa all'Uomo Pipistrello della DC Comics.

Mentre in tutto il mondo si è festeggiato l'anniversario di Batman, sulle pagine fumettistiche si sta ancora tenendo l'evento Year of the Villain della DC Comics. Grazie a Lex Luthor, gli antagonisti del mondo hanno intrapreso strade bizzarre e subito diverse evoluzioni. Ora è toccato a uno dei nemici di Batman, Mr. Freeze, essere ritoccato in Detective Comics numero 1012 arrivato oggi sugli scaffali americani.

La priorità di Mr. Freeze è sempre stata quella di riportare in vita Nora, la moglie congelata finché non riuscirà a trovare una cura per la sua malattia. Uno dei modi con cui voleva trattare la cosa era la nanotecnologia, tramite strumenti che ha deciso di provare su se stesso. Il fare da cavia ha avuto ovviamente effetti particolari sul suo corpo, e ora la pelle ha accolto la tecnologia estranea modificando radicalmente il personaggio.

Come si può vedere dalla pagina in calce ricava dal numero di Batman, adesso Mr. Freeze è in grado di camminare all'esterno senza casco e tute particolari, non dovendosi quindi più preoccupare della rottura della stessa. Grazie alla nuova tecnologia, la temperatura del corpo dell'antagonista di Batman rimane sempre identica. A cosa porterà questa scelta?

Sapevate che Batman poteva finire nell'oblio delle edizioni poco amate della DC Comics? Una lettera inviata anni fa da Stephen King a Frank Miller ce lo svela.